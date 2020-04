Milan, Maldini: "Se arriverà l'ok del Governo, in un mese e mezzo finiremo il campionato"

vedi letture

Nel corso della diretta social con Christian Vieri, Paolo Maldini, dt del Milan, ha parlato anche della ripresa del campionato. "La priorità assoluta è la salute dei giocatori e di chi lavora dentro i club. Se arriverà l'ok del governo, Lega e FIGC faranno il calendario che, in un mese e mezzo, ti permetterebbe di finire. Sarebbe l'unico modo per evitare i ricorsi. Ci sarebbero dei protocolli rigidi nei ritiri. Ci sarebbe un lavoro prettamente atletico con nessuno che può entrare o uscire dai centri sportivi. Se non si finisse, sarebbe un disastro. Molti non pagherebbero, i club fallirebbero. Bisogna provare, ma la priorità è la salute