Intervenuto in conferenza stampa nel giorno della presentazione ufficiale di Piatek, il dirigente del Milan Paolo Maldini ha fatto un bilancio sulla stagione rossonera: "La squadra è in linea con gli obiettivi, siamo quarti e abbiamo la possibilità di raggiungere la Champions. In rosa abbiamo tanti calciatori, vedremo a fine mercato quanti saremo. L'allenatore sta gestendo bene la situazione, così come la società. I malumori ci sono in una squadra, è normale, ma quando il tecnico lavora bene e la società è forte non ci sono problemi. Fin dal primo giorno abbiamo detto ai giocatori che al Milan resta chi ha voglia di restare".