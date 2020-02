vedi letture

Milan, Maldini: "Usciamo molto più forti da questa serata. Al ritorno daremo battaglia"

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, parla così a Rai Sport dopo il pareggio dell'andata "Ci sono regole che sono ancora da interpretare, ma stasera non mi soffermerei troppo su questi episodi, né sugli squalificati. Voglio fare i complimenti a squadra e allenatore, abbiamo giocato una grandissima partita. Da stasera usciamo molto più forti rispetto a come ci sentivamo fino a ieri".

C'è qualche rimpianto?

"Sì, dobbiamo migliorare. Ancora non siamo al livello massimo, per esempio facciamo pochi gol per quanto creiamo. C'è rammarico per non aver vinto ma il calcio è questo, e quando affronti una big come la Juventus può succedere".

Tante assenze al ritorno.

"Sì, mancheranno Ibra, Hernandez, Castillejo... In undici però saremo e daremo battaglia. Non dobbiamo porci limiti".

Forse siete stati troppo aggressivi.

"Quando si gioca a questi livelli capita di dimenticarsi dell'aspetto disciplinare. Sei preso dalla foga, ma è questo che chiediamo ai nostri giocatori: coraggio, velocità, voglia di essere battaglieri. E la squadra ha fatto un salto di qualità. La partita con l'Inter avrebbe potuto ammazzarci, e invece da quella sera secondo me abbiamo tracciato una strada diversa per il nostro campionato".

Quanti meriti ha Pioli nella ripresa? E il mercato?

"I meriti son del Milan: allenatore, dirigenza e giocatori. Non dimenticherei neanche il pubblico, stasera erano più di 70mila. La gente ha voglia di vedere un buon calcio, e il Milan lo sta giocando".