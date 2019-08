Milan, Maldini volerà a Madrid per provare a chiudere Correa

Mancano poco più due settimane al termine del calciomercato e c'è ancora spazio per qualcosa, anche per il Milan, ancora alla ricerca di un nuovo attaccante. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", il Real Madrid ha dato appuntamento alla dirigenza rossonera per l'ultima settimana di mercato, ma prima c'è da sbrogliare la situazione Correa. L'argentino, come sottolinea la rosa, resta l'obiettivo numero uno per Boban e Maldini. Il giocatore ha ribadito all'Atletico Madrid la volontà di cambiare maglia e approdare Milan, ma l'affare Rodrigo è bloccato sia per ragioni economiche sia per litigi interni al Valencia. Questi intoppi stanno bloccando la cessione di Correa in rossonero. Questo trasferimento, se si concretizzerà, avverrà soltanto a fine mercato e col campionato iniziato.