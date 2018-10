Milan, maledizione del 9 alla sfida del derby. Per dimenticare Superpippo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per diverse stagioni in casa Milan si è parlato della "maledizione della maglia numero 9". Dopo l'addio al calcio di Filippo Inzaghi nel 2012 la casacca simbolo dei bomber ha cambiato spesso proprietario: Alexandre Pato, Alessandro Matri, Mattia Destro, Luiz Adriano, Gianluca Lapadula e André Silva. Tutti giocatori approdati al Milan con grandi aspettative poi naufragate, in alcuni casi ben prima della fine della stagione. Oggi la maglia numero 9 è finita sulle spalle di Gonzalo Higuain e la maledizione sembra diventata solo un brutto ricordo del passato. C'è però ancora un gradino da superare per archiviare definitivamente questo periodo buio: il derby. L'ultimo numero 9 del Milan ad andare a segno nella stracittadina è stato, infatti, proprio Filippo Inzaghi nel lontano 2008. Sfatare questo tabù per il Pipita e per il Milan sarebbe davvero un punto di svolta. Verso il futuro.