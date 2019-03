© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportano i tabloid in Inghilterra, Chelsea e Manchester United corteggiano con insistenza e da tempo il capitano del Milan Alessio Romagnoli. Nonostante questo forte interesse in Premier League, però, il giocatore è considerato intoccabile dal club e dall'allenatore Rino Gattuso, che di recente ha dichiarato: "Non dico quanto vale, o me lo portano via...".