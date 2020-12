Milan, manca solo Rebic all'appello dei goleador: chance importante contro il Genoa

Al Milan serviranno anche i gol di Ante Rebic, schierato anche oggi nel ruolo di prima punta, in questo breve periodo senza Zlatan Ibrahimovic (che dovrebbe rientrare forse già mercoledì). In questa squadra hanno segnato praticamente tutti: difensori, centrocampisti e attaccanti, titolari e non. All’appello manca proprio il croato, fin qui più uomo-assist che bomber. Ante è ancora a secco, ma stasera contro il Genoa avrà un’altra opportunità per rifarsi: l’occasione è davvero ghiotta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.