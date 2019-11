© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da SportMediaset, Lucas Paquetà ha parlato anche delle chance di qualificazione alla prossima Champions da parte del Milan: "Dobbiamo pensare partita per partita, abbiamo vinto l'ultima e ora pensiamo alla Lazio. Dobbiamo pensare solo ai tre punti e passo dopo passo possiamo raggiungere l'obiettivo Champions. Sono stato io prima della partita a raggruppare tutti e a dire di restare concentrati, perché l'allenatore può dire quello che vuole, i tifosi pure, ma poi scendiamo noi in campo e dobbiamo stare uniti oltre al risultato. Dobbiamo avere fiducia nei concetti dell'allenatore per poter esprimere il calcio migliore".

Sul gol che manca: "Mi piace segnare, è bello, ma mi preoccupo più di giocare bene. Al Flamengo segnavo abbastanza, qui aspetto con ansia qualche gol in più. E' importante aiutare i compagni a fare gol, ma io voglio essere Paquetà in tutti i sensi: fare gol, assist e aiutare la squadra a vincere".