Milan, Massara: "Brahim e Dalot? Al momento opportuno ci siederemo con Real e Man United"

Il Milan fa visita alla Sampdoria con l'obiettivo di blindare il primato. Il direttore sportivo dei rossoneri Frederic Massara ha parlato a Sky Sport nel pre-partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

C'è una dialettica positiva all'interno dello spogliatoio?

"C'è una leadership forte, che è quella dell'allenatore, poi ci sono i giocatori, in particolare uno, che è un esempio nella ricerca del miglioramento costante".

Quanto conta essere riusciti a trovare un equilibrio a livello dirigenziale?

"C'è sempre stata unità, una dialettica costruttiva, che ha portato al consolidamento di una strada da perseguire. Siamo partiti con la visione di riportare il Milan ad alti livelli, facendolo in maniera sostenibile, per il momento economico e per i paletti imposti dal Fair Play Finanziario".

Avete già parlato del futuro di Ibrahimovic?

"Non l'abbiamo ancora fatto, ma lo faremo. Molto dipenderà dalla sua voglia, lui ha dimostrato di volere fortemente il Milan e lo fa con grande trasporto, ma anche il Milan gli ha fatto ritrovare la voglia di essere ad alti livelli, e ci auguriamo continui ad averla a lungo".

Avete portato a termine ottime operazioni, come quelle di Brahim Diaz e Dalot.

"Il mercato attuale è cambiato, e le forme di prestito sono parecchio in voga in questo periodo. Poi quando c'è modo di trasformare i prestiti in titoli definitivi lo facciamo, perché vogliamo creare patrimonio. Ma al momento siamo contenti di questi acquisti, al momento opportuno ci sederemo con le società interessate per discutere del loro futuro".