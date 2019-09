© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport prima di Milan-Fiorentina è intervenuto il ds rossonero Frederic Massara: “Ci aspettavamo di poter avere delle difficoltà, stiamo dando il massimo per cercare di superarle. Lunedì non è arrivato il risultato, ma una prestazione convincente. Il tecnico sta lavorando bene e abbiamo fiducia che presto arriveranno i risultati. Siamo certi di avere una rosa competitiva che possa darci soddisfazione per tutta la stagione”.