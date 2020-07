Milan, Massara: "Con Ibra confronto a fine stagione, vedremo se potremo proseguire insieme"

Il Milan sfida il Sassuolo al Mapei per blindare la qualificazione alla prossima Europa League. Nel corso del pre-partita, il direttore sportivo dei rossoneri Frederic Massara ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

Donnarumma raggiunge questa sera duecento presenze. Vi vedrete, come promesso?

"Manterremo la promessa. Dobbiamo celebrare un traguardo prodigioso, soprattutto se ottenuto a ventuno anni. È un giocatore fantastico, sul quale costruire il presente e il futuro del Milan".

Come avete gestito la situazione di Ibra?

"Ibra è determinato, per fare la differenza anche questa sera. Le partite sono talmente ravvicinate che la gestione del recupero è fondamentale. È stata fatta letteratura, lui è sereno e vuole continuare a fare bene".

Quanta letteratura avete letto sul tuo futuro e quello di Maldini?

"Cerchiamo di leggere il meno possibile e concentrarci su questo finale, che per noi è importante. Vogliamo terminare bene, e la gara di questa sera è un test molto probante, perché affrontiamo una squadra molto in forma. Sarà sicuramente una partita difficile".

Come vi state muovendo sul mercato in questa fase?

"Siamo completamente operativi. In questo periodo le partite assorbono molte energie della società, è un finale che va gestito con cautela. Il mercato può attendere, a parte le operazioni che richiedevano scelte immediate, e penso che il Milan abbia scelto bene con i due riscatti effettuati".

E il riscatto di Rebic?

"È una valutazione da fare, ma meno urgentemente, perché abbiamo il tesseramento di Ante per un'altra stagione. Ci sono altre urgenze, come potrebbe essere ad esempio il rinnovo di Donnarumma".

Quando prenderà una decisione Ibrahimovic? Farete un'offerta?

"Con Zlatan ci troveremo subito dopo la fine del campionato. Ma lui è focalizzato su queste partite, lo sta facendo in maniera egregia. Ci sarà un confronto e vedremo se ci saranno gli estremi per proseguire, ma il suo contributo in questi mesi è indiscutibile, ha dato una grande mano alla crescita della squadra".