Milan, Massara: "Concentrati sul campo. Ibra? Il suo futuro dipende molto da lui"

Il direttore sportivo Frederic Massara ha commentato a Sky Sport gli ultimi rumors in casa rossonera: “Siamo abituati a questo tipo di voci, per fortuna il lockdown è finito e possiamo tornare a parlare di calcio. Siamo concentrati esclusivamente sul campo, finalmente si riparte. Ibrahimovic è un campione che ha voluto aiutare il Milan in un momento difficile, migliorando tanto la squadra. Il suo futuro dipenderà molto da lui. Abbiamo un accordo con i giocatori in scadenza al 30 giugno. Il Milan non può stare a lungo fuori dall’Europa, è un obiettivo che possiamo raggiungere e siamo convinti di riuscirsi. Con Gazidis ci confrontiamo e abbiamo un’idea comune che è quella di riportare questo club dove merita, abbiamo dei paletti sul piano del fair play finanziario da rispettare ma non vogliamo rinunciare alla competitività".