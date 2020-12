Milan, Massara: "Felici dei nostri ragazzi e di mister Pioli. Gomez? Questione che non ci riguarda"

Il Milan è di scena a Sassuolo, ma è il mercato a tenere banco. Per parlarne è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, Frederic Massara, direttore sportivo dei rossoneri, partendo dall'argomento Papu Gomez. "E' un calciatore forte, ma dell'Atalanta quindi non ci riguarda. Non so se sia così netta la situazione da parte dell'Atalanta ed è una questione nella quale non vogliamo entrare" ha chiarito.

Cosa ruberebbe all'Inter?

Hanno giocatori forti ma siamo contenti dei nostri. Siamo felici di ciò che stanno facendo i ragazzi e dell'allenatore che li sta guidando in maniera sapiente verso risultati importanti. E' stato un bel finale di 2020 e mi auguro di continuare su questa falsa riga.

Per gennaio il difensore è la priorità o no?

Non è cambiato niente dopo l'infortunio di Ibrahimovic, siamo convinti di avere un organico all'altezza della situazione e anche senza di lui la squadra ha fatto bene. Ovviamente ci auguriamo che la sua assenza duri il meno possibile, ma non ci sono cambi di rotta per quanto riguarda i nostri obiettivi. Se ci saranno opportunità alle condizioni giuste la società si farà trovare pronta, ma si preannuncia un mercato difficile.