Milan, Massara: "Felici del recupero di Ibra: sarà determinante in questo finale"

A pochi minuti dal match contro la Lazio, Frederic Massara, direttore sportivo dei rossoneri, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo affrontare una partita alla volta, e sono tutte difficili, questa in particolare. La presenza di Ibrahimovic è importante per noi, siamo felici di recuperarlo in questo finale perché ci darà sicuramente un contributo decisivo. Contro la SPAL alla vigilia speravamo di poter vincere, poi le partite vanno giocate e le difficoltà si incontrano in campo. Dopo il loro due a zero poter recuperare è diventato un buon risultato. L'aspetto fisico che abbiamo dimostrato mercoledì ci lascia ben sperare, perché sarà un aspetto determinante in questo finale di campionato".