Frederic Massara, dirigente del Milan, ha commentato così ai microfoni di Sky il momento dei rossoneri a pochi minuti dal match contro il Parma: "Bisogna ingranare la marcia, vincere e ottenere una classifica migliore. Per Ibrahimovic non ci sono novità, non c'è una trattativa. Sta valutando il suo futuro: si è collocato sul mercato ma non ci sono novità. Piatek? Come tutti i bomber la vive con sofferenza, perché il gol è il suo pane. Certe volte si creano questi circoli viziosi, ma lui deve stare tranquillo perché sta lavorando per la squadra. Presto tornerà al gol. Noi siamo tutti consapevoli della storia gloriosa del Milan: può darsi che a volte questo sia un peso, ma siamo convinti che i miglioramenti arriveranno, a livello di gioco stiamo già crescendo".