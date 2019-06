© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan vive giorni importanti per la costruzione della società e della squadra del futuro. Sky Sport conferma che Frederic Massara è pronto a diventare il nuovo direttore sportivo rossonero. Intesa totale e firma dell’ex dirigente della Roma prevista per la giornata di mercoledì. Poi toccherà a Marco Giampaolo: con l’allenatore è in programma un incontro nel fine settimana per definire e formalizzare l’accordo.