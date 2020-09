Milan, Massara: "Settimana importante per noi, attenzione al Crotone"

vedi letture

Il Milan scende in campo a Crotone per cercare la sua seconda vittoria in campionato senza però trascurare il mercato. Ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, ha tracciato un primo bilancio senza tralasciare il campionato: "Stasera è una gara difficile, c'è entusiasmo a Crotone quindi dobbiamo fare attenzione e mettere in campo le nostre qualità al massimo. I nuovi hanno acquisti già dato contributo in Europa League, siamo molto fiduciosi e convinti che la squadra possa essere competitiva sulla scia del finale dell'anno scorso. Continuiamo così, abbiamo impegni ravvicinati.

Vi giocate tanto, pesa?

È una settimana importante ma non la più delicata, tutte le partite sono importanti e vanno affrontate con la massima attenzione. Adesso concentriamoci sul Crotone poi penseremo all'Europa League.

Fofana e Nastasic sono nomi ai quali siete interessati?

Sono molti i nomi accostati al Milan, vedremo: se ci saranno le opportunità, la nostra società non si tirerà indietro. Siamo convinti comunque di avere una squadra competitiva e di aver allestito un organico forte. Lo faremo con attenzione al bilancio.

Hauge del Bodo Glimt?

State correndo un pochettino troppo, c'erano molti giocatori forti e interessanti che ci hanno colpito. In questo momento non c'è nulla per quanto riguarda questo nome e poi non è neanche un reparto che ne ha bisogno: ci riteniamo completi in avanti. Vedremo se ci saranno delle occasioni per rinforzarci, non ci faremo trovare impreparate. Mancano pochi giorni, ma abbiamo altre priorità.