Milan, Massara su Ibrahimovic: "Valuteremo insieme: intanto ce lo godiamo"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Parma, ai microfoni di Sky è intervenuto Ricky Massara: “Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. Arriviamo da un ottimo momento e da belle prestazioni ma ci aspettano partite difficili e dobbiamo restare concentrati. E’ un momento atipico a livello agonistico, l’aspetto fisico farà la differenza: cerchiamo di fare una bella gara”.

Avete riscattato Kjaer, su Ibra ci sono novità?

“Vedremo, sono valutazioni che vanno fatte anche con lui perché dipenderà anche dalla sua voglia. Ha portato qualità e mentalità, ha aiutato la squadra a crescere in maniera esponenziale e la squadra si è trasformata. Intanto ce lo godiamo fino alla fine e festeggiamo le sue cento partite con il Milan”.

Donnarumma fa 200 presenze con il Milan: quando avremo novità?

“Mi auguro presto, parleremo con l’agente e cercheremo di tenerlo qui. E’ un pilastro della squadra nonostante sia giovanissimo, e su di lui vogliamo costruire un futuro radioso. Ci sarà un incontro a breve, perché dobbiamo trovare un’intesa ma siamo fiduciosi, anche per la volontà di Gigio di proseguire con noi e credo ci siano dei buoni presupposti per continuare a lungo”.

Szoboszlai? E intanto il Siviglia riscatta Suso: “

E’ presto. C’era il riscatto per Suso se il Siviglia si fosse qualificato in Champions e questi soldi verranno reinvestiti nella squadra e vedremo come farlo al meglio. Non disperdiamo energie e pensiamo al Parma, ci sono quattordici giorni con sei gare”.