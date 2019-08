Milan, Massaro: "Spero che Boban e Maldini ci regalino una ciliegina"

La Champions? "È l’obiettivo minimo della società, visto come sta ragionando a livello dirigenziale e tecnico". Daniele Massaro, in Kosovo come brand ambassador del Milan per presentare l'amichevole di stasera col Feronikeli, guarda al momento dei rossoneri, come riporta milannews.it: "Il Milan vuole ritornare ad essere protagonista in Italia, in Europa e nel mondo. Perché il Milan deve stare in quelle posizioni”.

Cosa si aspetta dal mercato?

“Io posso parlare solo da tifoso e vorrei che arrivassero giocatori che portino qualità al Milan. Chi sta facendo il mercato ha preso giocatori ottimi e, come sempre, il Milan ci ha abituato che negli ultimi giorni ci sia una ciliegina. Speriamo di averla anche quest’anno".

Quanto è importante spendere?

"Io penso che chi più spende, non necessariamente riesce a vincere. Il Milan ha giocato contro squadre già formate, facendo ottime prestazioni e ha fatto sempre meglio. Sono curioso di vedere la squadra quando ci saranno tutti i giocatori a disposizione, sperando che Maldini e Boban ci possano regalare quel qualcosina per fare un ulteriore salto di qualità”.