Milan, Mastour in campo con la Primavera per sentirsi ancora importante

A volte ritornano. Lo strano caso di Hachim Mastour resta uno dei più controversi della recente storia del calcio: nel 2012, quando aveva solo 14 anni, il Milan riuscì a strapparlo alla concorrenza dei grandi club europei, ma il marocchino non è mai riuscito ad esprimere quelle grandi potenzialità intraviste all'epoca anche a causa delle aspettative che lo hanno schiacciato inesorabilmente nelle esperienze in Spagna e Olanda. Una lenta discesa negli inferi e la sensazione che, a 20 anni non ancora compiuti, il suo destino sia già segnato.

Oggi Mastour ha giocato la seconda partita stagionale con la maglia del Milan Primavera, nella finale di andata di Tim Cup persa contro il Torino: 52 minuti in campo, che fanno seguito ai 69 disputati sabato scorso in campionato contro la Juventus, quando era tornato a giocare a quasi un anno dall'ultima apparizione. Lupi gli ha concesso una chance da fuori quota a causa dell'infortunio di Llamas e Mastour ha cercato di rendersi utile alla causa, pur non giocando in modo trascendentale. Un'iniezione di fiducia comunque importante per un ragazzo del 1998, che ha ancora una carriera davanti a sé e una scelta fondamentale da compiere a giugno, quando scadrà il suo contratto con il club rossonero. Potrebbe essere un'occasione per tante formazioni medio-piccole, una scommessa da vincere per rilanciare un talento ancora inespresso.