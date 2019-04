© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Josè Mauri, centrocampista del Milan, è intervenuto prima del match contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Penso come abbiamo fatto sempre, mi ricordo il periodo di fine novembre in cui tutti ci davano per morti. Poi il 2019 è iniziato alla grande e abbiamo conquistato il terzo posto. Dobbiamo ricordarci come eravamo per ripartire".

Ventinove punti di differenza. Come affrontate questa partita? "In realtà è come si affronta sempre la Juve, fa quello che vuole in Italia da sette anni, In Europa ha preso terreno. È una delle squadre più forti del mondo, per noi è una motivazione in più. Facciamo il nostro campionato, quello di arrivare davanti alle altre 16 squadre".