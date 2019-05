Milan, Mauri: "Diciamo che è andata bene. Il ritiro ci ha fatto riflettere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Protagonista involontario del caso Bakayoko, José Mauri è subentrato al posto di Biglia nella vittoria del Milan sul Bologna, chiudendo tra gli applausi di San Siro. Il giovane centrocampista ne ha parlato a Milan TV: "Non è mai facile entrare in una partita così, senza riscaldamento e tutto all'improvviso. Diciamo che è andata bene dai... Il ritiro ci è servito per riflettere, ognuno deve capire il proprio ruolo e posizione all'interno dello spogliatoio ed oggi si è visto. Non abbiamo giocato benissimo ma abbiamo messo voglia, si è vista la squadra che sa soffrire. Spiace per il gol subito, siamo stati dei polli, ma nella prestazione c'è stato il sacrificio di tutti".

Le armi dalla panchina.

"L'ho sempre detto, dalla panchina esce gente come Abate che è sempre sul pezzo, Zapata che lavora ogni giorno, Borini che non molla mai. Personalmente cerco di farmi trovare sempre pronto, se esce uno importante come Biglia devo farmi trovare pronto subito".

Verso Fiorentina-Milan.

"Dite che mi toccherà giocare? (ride, ndr) Parlando seriamente, io spero sempre di giocare, lavoro ogni giorno anche quando magari non vedo il campo. Oggi però voglio vedermi questa vittoria".

La corsa Champions.

"Un giorno siamo bravi, quando perdiamo non lo siamo più. Vediamo alla fine dove saremo... Fortunatamente abbiamo fatto tanti punti all'inizio, poi ci siamo un po' persi ma ora siamo sul pezzo. Ci meritiamo la Champions e daremo ogni cosa".