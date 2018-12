Milan, Mauri: "Gervinho? Spero non abbia fatto il pieno al motorino"

© foto di PHOTOVIEWS

José Mauri, centrocampista del Milan ed ex del Parma, ha analizzato così a DAZN la sfida delle 12:30: "I ducali sono forti in difesa e sanno attaccare con Inglese che tiene molto bene la palla e poi c'è Gervinho che ha il motorino. Speriamo non abbia fatto il pieno a quel motorino lì".