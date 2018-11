Milan, Mauri: "Giocare per questa maglia dà grandi motivazioni"

© foto di PHOTOVIEWS

José Mauri, centrocampista del Milan, analizza così la vittoria per 5-2 contro il Dudelange ai microfoni di Sky Sport: “Giocare per questa maglia ti dà automaticamente le motivazioni. È un periodo buio per me, ma l’unica cosa che posso fare è dimostrare in campo quando vengo chiamato in causa. Il Dudelange ha fatto due gol, sa giocare e ci ha messo in difficoltà. Poi è uscita fuori la reazione del Milan. In campo col Parma? Io cerco sempre di essere pronto”.