José Mauri è stato intervistato da Sky Sport a due giorni da Milan-Fiorentina: "Ho avuto la fortuna di non saltare neanche un allenamento. In una squadra così importante devi capire il ruolo. Il mio era un po' lontano dal campo, dovevo cercare di ritagliarmi uno spazio e me lo sono ritagliato col lavoro. Sono felice di giocare al Milan e di allenarmi qui. Milan-Fiorentina? Farò il possibile, mi aspetto una grande partita, mentalmente sono pronto. Sono in scadenza a giugno, speriamo di guadagnarci questo rinnovo".