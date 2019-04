© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel pre gara di Juventus-Milan, José Mauri ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Le partite si affrontano sempre uuguali, oggi però cercheremo di mettere qualcosa in più perché loro sono indubbiamente i più forti. Può essere una motivazione per dare il meglio di noi. Milan chiuso e ripartenza? So solo che per battere la Juve serve il lavoro al meglio di tutti gli undici che scendono in campo, mentre solo loro riescono a vincere con il colpo di un singolo. Noi invece se non giochiamo da squadra non andiamo da nessuna parte".

La lotta Champions: "La vittoria porterebbe motivazione incredibile. In caso di risultato negativo non dobbiamo strapparci i capelli che ancora ci sono tante partite, giocheremo gara per gara".