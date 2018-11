Milan, Mazzoleni e un referto dettagliatissimo: Higuain rischia grosso

Serie B, Giudice Sportivo: otto squalificati per un turno

Top e Flop di B: Ninkovic, la new entry balza subito in vetta

Top&flop dell'Atalanta: Ilicic fa svoltare gli orobici. Barrow non va

Napoli, l'acquisto di un terzino è la priorità per gennaio

Genoa, Juric avanti fino al derby: Preziosi non scioglie tutte le riserve

Un anno dal disastro - Ventura, di peggio in peggio. E chiede buonuscita

Genoa, Preziosi: "Basta illegalità in curva. La Digos indaghi a fondo"

Lazio, per gennaio serve un esterno nel 3-5-2. Nel mirino Manuel Lazzari

Milan, quattro priorità per gennaio. Ibra il top al fianco di Higuain

Un anno dal disastro - Undici mesi per un Presidente. Ma non un ct

Milan, nessun riscontro per Benzema: troppo alti gli eventuali costi

Top&flop dell'Empoli: Zajc è maturo, La Gumina non ripaga l'investimento

Bologna, un'alternativa a Palacio e un difensore le priorità per gennaio

Inter, Miranda può partire a giugno. Andersen o Mancini per sostituirlo

AIA, Nicchi: "Basta massacro, nel Lazio domenica non si giocherà"

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera , l'arbitro di Milan-Juventus Mazzoleni ha riportato nel referto del post partita tutti i particolari dell'espulsione di Gonzalo Higuain anche se non ci sono stati insulti. Proprio per questo dettagliato report del direttore di gara, l'argentino rischia 2-3 giornate di squalifica.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy