Milan, Mendes e l'inizio di una nuova era. Anche nei rapporti con gli agenti

Cambio di prospettive, di strategie e di rapporti. Dopo oltre 30 anni di Silvio Berlusconi, il Milan nel giro di poche settimane ha voltato completamente pagine. Dieci acquisti e non è ancora finita, Fassone e Mirabelli adesso vogliono riflettere con calma sul dà farsi: sulla strategia e sui nomi. Ancora due acquisti (una mezzala e il centravanti) o tentare il grandissimo colpo? Una decisione definitiva non è stata ancora presa.

IL SUPER AGENTE JORGE MENDES - Anche i rapporti con i procuratori sono radicalmente cambiati. Dall'asse Galliani-Raiola si è passati a un rapporto stretto, diretto, con Jorge Mendes che ha già portato a 'Casa Milan' il centravanti della nazionale portoghese André Silva.

Non è finita qui, perché anche in settimana Fassone e Mirabelli hanno incontrato il procuratore portoghese: si è parlato concretamente di Renato Sanches, che potrebbe arrivare insieme a un centravanti. Ma si è discusso anche di una operazione che avrebbe del clamoroso: Cristiano Ronaldo in rossonero.

UNA PAZZA IDEA - La notizia è che se ne è parlato, anche in maniera piuttosto concreta visto che lo stesso Real Madrid (clicca sul link in basso per leggere) è stato informato. Non sarà semplice, anzi. Ma il Milan in questa fase di calciomercato non esclude alcuna pista: forte di un rapporto col più famoso procuratore al mondo che è subito diventato un punto di forza.