Milan, mercato da urlo: ora parte la missione Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si è ufficialmente conclusa la sessione estiva di calciomercato, dove il Milan ha recitato il ruolo di attore protagonista sin dall’inizio, ha attraversato dei momenti chiave come il rinnovo di Donnarumma e l’arrivo di Bonucci, forse i momenti più importanti dell’intera estate. “È stato un mercato importante, oltre le nostre aspettative. Abbiamo investito più di 230 milioni ed è giusto specificare alcune cose. Questi soldi li metteremo tutti a bilancio 2017-18, così stanno tutti tranquilli”, ha spiegato l’amministratore delegato Marco Fassone nella diretta live di ieri sera appena dopo la chiusura del calciomercato.

Mirabelli invece ha svelato alcuni retroscena di mercato, in particolare su Aubameyang: “È un grandissimo giocatore. Aveva voglia di venire al Milan, ma alcuni matrimoni a volte non si riescono a fare... Il Dortmund ha fatto fatica a cederlo ed è andata così, ma resta un grandissimo. Abbiamo grandi obiettivi a medio-lungo termine, ma non è pensabile ripetere un simile mercato. C'era però la necessità di entrare a gamba testa sulle trattative, così ci siamo mossi con grande anticipo pensando che qualcuno potesse sottovalutarci. Speriamo che il campo dia le risposte che aspettiamo".

Ora è il campo che dirà dove può arrivare questa squadra. Sarà compito di Montella assemblare il Milan prima possibile per poi centrare l’obiettivo Champions League. Non sarà facile perché Juve e Napoli si giocheranno lo scudetto, mentre per gli altri due posti disponibili dovranno vedersela Milan, Inter e Roma. La campagna acquisti è stata vigorosa, si è cambiato pelle, a Milanello sono partiti tanti giocatori in esubero e sono arrivate facce nuove che hanno voglia di cambiare il destino del Milan. Da oggi 1 settembre parte la caccia alla prossima Champions League.