Milan miglior squadra dopo la ripartenza, Marchegiani: "Non mi fido e non è detto sia ripetibile"

Il Milan è la squadra di Serie A che ha conquistato più punti dopo la ripresa del campionato. La squadra di Pioli ha chiuso la stagione nel migliore dei modi, tanto da cambiare in corsa i piani del club per la prossima stagione. "Ma io non mi fido di quello che si è visto in questi 40 giorni, non è detto che sia ripetibile - ha detto nello studio di 'Sky' Luca Marchegiani -. Il Milan aveva bisogno di credere in un progetto e questo post lockdown è servito a questo, ma mi fermo lì. Non so se quello che si è visto adesso sia rivedibile, anche perché il discorso fatto per il Milan potrebbe valere in senso opposto per altre squadre che magari con un ambiente diverso avrebbero potuto ottenere altri risultati".