Milan, Milanello chiude questa settimana: lunedì la ripresa degli allenamenti

vedi letture

15.35 - Il Milan ha fissato nelle 14.00 del 16 marzo la ripresa degli allenamenti a Milanello

15.23 - Il Milan chiude Milanello per una settimana. Il club rossonero, nonostante la squadra fosse giunta nel Centro Sportivo, ha deciso questo pomeriggio di non far nemmeno iniziare la seduta e che il centro di allenamento resterà chiuso per qualche giorno.