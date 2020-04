Milan, Milik il nome più caldo per il dopo Ibrahimovic. Le cifre del possibile affare

Per un Ibra che va c’è un Milan che resta - sottolinea La Gazzetta dello Sport - e l’ossatura è piuttosto robusta: poggia su un centrale che dirige la difesa con la fascia da capitano, Romagnoli, su un terzino che ha un sinistro da attaccante, Hernandez, e su un regista finalmente all’altezza della tradizione come Bennacer. Dai magnifici tre, e dal talento di Rafael Leao, la proprietà ripartirà anche nella prossima stagione, in attesa di definire il futuro di Donnarumma e di individuare il successore di Zlatan, quel "9" alla ricerca del quale il Milan ha vagato di stagione in stagione senza risultati.

Ecco Milik - Lì davanti, infatti, il solo Leao non può bastare. L’addio di Ibra lascerebbe infatti un vuoto di esperienza difficile da colmare, ecco perché le antenne rossonere si sono sintonizzate sulle frequenze di Arek Milik. Il polacco, 26 anni compiuti a febbraio, è un profilo che scollina oltre l’asticella degli under 25 fissata da Elliott ma garantisce la maturità necessaria. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e il rinnovo è in alto mare perché Milik è intenzionato a cambiare aria: il Napoli dovrà cederlo in estate per evitare di perderlo a zero tra un anno.

Le cifre - Le premesse su cui trattare però sono chiare: De Laurentiis vuole monetizzare (si parte da 40 milioni, un’operazione con scambi sarebbe in salita) e in corsa c’è anche l’Atletico Madrid.