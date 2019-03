Milan, Milinkovic-Savic regalo Champions: Lotito si accontenta di 80mln

© foto di Federico Gaetano

Il Milan continua a puntare il ritorno in Champions League. In caso di arrivo tra le prime quattro, il sogno di mercato è sempre Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che il club di via Aldo Rossi ha cercato a lungo anche la scorsa estate. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come Claudio Lotito ora sia costretto ad 'accontentarsi' di massimo 80 milioni di euro rispetto ai 120 milioni chiesti nel passato. Per il Milan, ogni discorso, oltre che alla qualificazione alla prossima Champions League, è legato anche alla questione Fair Play Finanziario: Elliott non ha problemi di soldi e potrebbe prendere il serbo senza nessun problema, ma il fondo americano sa che dovrà rispettare i paletti imposti dall'UEFA per evitare pesanti sanzioni. Con la partecipazione alla competizione europea per club più importante, il Milan avrebbe maggiore libertà di investimento e così anche Milinkovic-Savic potrebbe non essere solo un sogno.