Milan, Mirabelli a Milanello insieme a Han Li per la rifinitura

Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha postato su Twitter una foto che lo ritrae a Milanello con Han Li. I due hanno seguito la rifinitura della squadra di Montella in vista della sfida con la Juve.

Con #HanLi per la rifinitura a #Milanello. Vigilia di #MilanJuve With #HanLi for the training session at Milanello on the eve of #MilanJuve pic.twitter.com/t1cH6IFCL2

— MMirabelliOfficial (@MassMirabelli) October 27, 2017