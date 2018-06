Milan, Mirabelli “vede” Falcao: il problema è l’ingaggio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tra i tanti impegni delle nazionali, Massimiliano Mirabelli ha scelto di seguire Egitto-Colombia. Ok la vicinanza, la partita si giocava nello stadio di Bergamo, ma c’entrano soprattutto i giocatori da vedere all’opera: non che Radamel abbia bisogno di supervisioni, ma essere in tribuna è sempre utile ad attività di pubbliche relazioni. In parte Mirabelli le ha già curate: a inizio maggio il d.s. era stato ospite di Jorge Mendes, l’agente di Falcao, prima nello stadio del Madrid e poi a cena in un ristorante della città, riporta La Gazzetta dello Sport. Allora la portata principale fu il futuro di André Silva (i due attaccanti condividono lo stesso manager), che oggi il Milan vorrebbe cedere per far cassa. I piani in questo senso non coincidono: il club intenderebbe monetizzare la partenza del portoghese, l’ostacolo per arrivare a Falcao non è invece il costo dell’articolo ma l’ingaggio da principe di Monaco, di oltre dieci milioni all’anno.