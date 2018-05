Milan, Mirabelli annuncia Reina: "Un'occasione, ci darà una mano"

Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, ha parlati ai microfoni di Premium Sport a margine del Premio Gentleman. Queste le sue dichiarazioni, riportate da MilanNews.

Su Donnarumma e l'arrivo di Reina: "Gigio è un patrimonio del Milan e del calcio italiano, è amato da tutti, le incomprensioni con i tifosi saranno risolte. L’arrivo di Reina? Noi abbiamo colto un’opportunità. Quando un giocatore bravo come Reina va in scadenza ci pensiamo, non abbiamo pensato al ruolo di Donnarumma. Pensiamo che ci potrà aiutare soprattutto fuori dal campo, poi se il mercato ci porterà via Donnarumma abbiamo Reina, altrimenti avremo due portieri che si alterneranno nelle tante partite che giocheremo, quest’anno abbiamo giocato più di tutti. Per quanto riguarda le mie parole di ieri, mettiamo le cose in chiaro: il ragionamento riguarda tutti i nostri calciatori. Abbiamo un organico giovane da puntellare, sappiamo che magari qualcuno potrebbe voler partire, vale per Donnarumma come per gli altri. Si devono verificare due condizioni: la prima è che ci dica che vuole andare, la seconda è che arrivi un club che soddisfi le nostre richieste.

Sulle decisioni della Uefa: "Aspettiamo di sapere cosa ci dirà. Quando sapremo che paletti avremo, decideremo. Fassone mi tranquillizza giornalmente, sappiamo che alcune cose le possiamo fare, sappiamo che dobbiamo investire ma non sappiamo quanto".

Sulla prossima gara: "Il sesto posto è sempre un obiettivo importante, domenica dovremo lottare per difenderlo. Non vogliamo andare ai preliminari, ma comunque siamo soddisfatti di questo primo obiettivo raggiunto. Al di là della Fiorentina, sappiamo bene che nessuno ci regala nulla: basti pensare alla partita con il Benevento. Coi viola sarà una battaglia, mi auguro che San Siro sia pieno per spingerci come ha fatto finora, i nostri tifosi ci hanno trascinato anche nei momenti di grandissima difficoltà".