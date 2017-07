Milan, Mirabelli: "Biglia? Abbiamo anche dei profili che teniamo segreti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimiliano Mirabielli, ds del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport sulla trattativa per Lucas Biglia: "Abbiamo diversi profili che teniamo in segreto. Non è vero che è difficile trattare con Lotito: ha dimostrato di essere bravo a vendere i suoi prodotti, magari troveremo la quadra con lui. Comunque abbiamo dei giocatori importanti in quel ruolo, come Montolivo".