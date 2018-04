Milan, Mirabelli: "Chiediamo scusa ai tifosi, sono gare da vincere"

Massimiliano Mirabelli ha parlato a Milan Tv dopo la sconfitta contro il Benevento: “I numeri non ci interessano, una partita come quella contro il Benevento ci impone di chiedere scusa ai tifosi. È stata una cosa inaspettata. Viviamo un momento di grande difficoltà, abbiamo fatto una lunga rincorsa e sapevamo poteva accadere qualcosa del genere. Chiediamo scusa e speriamo di ricominciare dalla prossima”

Da cosa ripartire? “Dall’ascoltare tutto il buon lavoro di Gattuso in settimana che ha portato vittorie e prestazioni importanti. Come dice lui, questa è una squadra che deve lavorare per vincere con prestazioni da squadra e non con singoli. Dobbiamo lavorare di squadra, non abbiamo il Messi della situazione. Dobbiamo fare mea culpa, lavorare e seguire il lavoro del Mister”

Gli errori dei giovani? “Noi siamo una squadra giovane, sapevamo di aver fatto un mercato particolare, con tanti giovani e sapevamo che con questo tipo di mercato potevano arrivare risultati altalenanti. A nostro avviso è la strada giusta perché dovevamo creare un ciclo con giocatori forti e giovani per poi puntellare la squadra di mercato in mercato”

Il crollo con il Benevento? “Puoi avere tutta la stanchezza che vuoi ma queste sono gare che devi portare a casa. Anche stringendo i denti, devi portare a casa queste partite. Magari fra un paio d’anni questa squadra queste partite non le perderà più perché ci sarà maggiore consapevolezza. Queste partite succedono una volta ogni venti o trenta anni, ci è successo a noi due volte contro il Benevento”.