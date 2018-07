Milan, Mirabelli concentrato sulle cessioni: cinque nomi in uscita

Fonte: di Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimiliano Mirabelli in questo periodo è concentrato sulle cessioni, in modo da costruire un tesoretto da reinvestire poi nel mercato in entrata. In uscita dal Milan ci sono almeno cinque nomi: Nikola Kalinic, Carlos Bacca, Gustavo Gomez, Manuel Locatelli e Luca Antonelli. Prima di acquistare qualcuno il direttore sportivo rossonero vuole sfoltire la rosa e far cassa. A riportarlo è Milannews.