Milan, Mirabelli confermato e tranquillizzato da Fassone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un richiamo duro alla responsabilità di tutti, con la speranza che si traduca in una scossa collettiva per la partita di oggi a Bologna che precede la finale di Coppa Italia, ma con il rischio di esporre ancora di più il Milan agli spifferi. Rino Gattuso ha deciso di eliminare molti degli abituali filtri di questo mondo: “Se venissi qui con il sorrisino da ebete a dire che va tutto bene sarei irrispettoso” e le sue parole sono una ventata di aria fresca, scrive il Corriere della Sera.

Poi in settimana si sono rincorse voci sulla precarietà della posizione del d.s. Massimiliano Mirabelli, che però è stato tranquillizzato dall’ad Marco Fassone e che resterà al suo posto. La considerazione della società è che questo è un progetto triennale: alcuni errori il primo anno erano da mettere in conto, ma la base (buona) è stata messa.

Le indiscrezioni (normali) comunque hanno finito per agitare troppo, proprio come era stata eccessiva l’agitazione per il rinnovo del contratto a Gattuso. “Mirabelli è già stato tranquillizzato da chi di dovere – dice Rino - ha comprato 11 giocatori, qualcuno rende meno, ma ci sta. Il problema è che finisce la storia di Mirabelli e inizia quella del rifinanziamento, poi un’altra ancora. Io voglio riportare in alto questo Milan e certi giorni non so da che parte cominciare. Ma continuare così è molto difficile”.