Milan, Mirabelli: "Il mercato? Puntiamo potenziali campioni"

Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel postpartita della gara pareggiata contro l'Atalanta.

Su Donnarumma: "Abbiamo cercato di fare quadrato su questo ragazzo, è giovane, è un nostro patrimonio. Tutti commettiamo errori, lo abbiamo rasserenato, abbiamo cercato di guardare avanti, il futuro è tutto suo".

Su Kalinic: "Viene da una stagione particolare, ha fatto una grandissima partita, a Kalinic sono mandati i gol per tanti problemini. E' arrivato in condizioni non perfette dopo il ritiro. Non è stata un'annata fortunata ma è un attaccante di ottimo rispetto".

Sul mercato: "Abbiamo le idee abbastanza chiare, abbiamo fatto una strategia particolare questa estate. Prendere più giocatori possibili per cercare di aprire un ciclo. Siamo una squadra giovane, pesa la maglia del Milan. Abbiamo avuto degli alti e bassi. Bonucci e Biglia li abbiamo messi dentro per far crescere questo gruppo, questo gruppo darà grandi soddisfazioni ai tifosi, cosa che non ha fatto quest'anno per vari motivi. Non dovete dimenticarvi che in passato c'era un altro calcio. Non abbiamo più le possibilità di portare tanti campioni a causa dell'entrata degli arabi nel calcio. Non siamo più il paese che tanti campioni sognavano. Non sto parlando solo del Milan, ma del calcio italiano. Dobbiamo scegliere altre strade, passare da potenziali campioni".