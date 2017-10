Milan, Mirabelli: "Impossibile discutere Bonucci. Al gruppo serve tempo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato a Rai Sport del momento della squadra dopo la sconfitta con la Roma: "Bonucci? Ha giocato tantissime partite in carriera, ha vinto tutto, non possiamo certo discutere uno come Bonucci. Anche lui sta vivendo un momento altalenante come tutta la squadra, ma questo è un gruppo nuovo e ha bisogno di tempo per amalgamarsi".