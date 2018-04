Milan, Mirabelli in bilico? Il ds: "Non lavoro per difendere la poltrona"

Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, si affida ai microfoni di Sky per rispondere alle notizie di questi giorni relative a un suo possibile allontanamento al termine della stagione. Queste le sue dichiarazioni: "Io non sono per difendere la mia poltrona, chi vuole arriva e se la prende. Non ho mai lavorato per tenermi la poltrona, ma sempre per il bene del club e facendo questo sapevo benissimo fin dall'inizio che mi sarei fatto tanti nemici. Fa parte del gioco", ha detto Mirabelli che prosegue. "Ogni nuovo ciclo ha bisogno del suo tempo. Dovevamo costruire una squadra per il futuro e oggi ci sono tanti giovani molto importanti, oltre a un allenatore giovane: tutti siamo orgogliosi di aver rimesso in panchina Gattuso".