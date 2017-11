Milan, Mirabelli in tribuna per Belgio-Cipro Under 21

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha dato inizio al proprio fine settimana europeo, in cui girerà per gli stadi del continente dove si sfideranno le Nazionali. Questa sera, il ds rossonero è presente a Leuven per assistere alla gara tra Belgio e Cipro Under 21, valevole per le qualificazioni europee di categoria. Lo riporta Sky Sport.