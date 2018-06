Milan, Mirabelli: "Kalinic non è un problema. Suso? Resta con noi"

Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ai microfoni di Sportitalia ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri in attesa della sentenza della UEFA: “Stiamo lavorando sulle cose che dobbiamo preparare e poi attendiamo le disposizioni della UEFA e siamo costretti ad aspettare. È un modo un po' strano di lavorare, ma dobbiamo adeguarci. Sappiamo che dobbiamo fare un mercato attento, con dei paletti, ma abbiamo lavorato per avere una squadra, che è la più giovane d'Italia, per la prossima stagione. Ci spiace per i nostri tifosi che attendono una risoluzione a questi problemi ma posso assicurare che tutti stiamo lavorando duramente per il bene del Milan. Donnarumma? Al momento non ci sono richieste. Kalinic? Sappiamo che ha avuto problemi alla schiena, ma è un giocatore che, nonostante una stagione non positiva, ha mercato visto che da tutta Europa ci chiedono di lui, non è un problema. Suso? È un giocatore per noi importante, gli abbiamo rinnovato il contratto con una clausola che vale per l'estero. Lui vuole restare in rossonero e a meno che non abbia cambiato idea non ci sono problemi. Meyer? È un giocatore che conosciamo, bravo, ma non ci interessa perché in quel tipo di ruolo siamo coperti. - conclude Mirabelli - Gattuso? Non è mai sereno, è sempre sul pezzo anche se si sta godendo qualche giorno di vacanza. Ci sentiamo però 30-40 volte al giorno, forse era meglio se non andava via (ride Ndr).