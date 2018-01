Milan, Mirabelli: "Lavoreremo con più forza. Che sia il nostro anno"

Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli, ha voluto augurare 'buon anno' ai tifosi rossoneri con questo post su Twitter: "È stato un 2017 pieno di lavoro, di passione e di emozioni. Da oggi lavoreremo ancora di più, e con più forza. Buon 2018 a tutti, che sia l’anno del Milan!".

È stato un #2017 pieno di lavoro, di passione e di emozioni. Da oggi lavoreremo ancora di più, e con più forza. Buon #2018 a tutti, che sia l’anno del #Milan!

Happy New Year to all the Red and Black fans!!! 🎉❤️⚫️#WEAREACMILAN #WeAreATeam pic.twitter.com/DgTHN8UVs6

