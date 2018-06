Milan, Mirabelli: "Non cediamo i migliori. Attesa Uefa? Un'avventura"

Fonte: milannews.it

“Il Milan non cederà i suoi migliori giocatori". Parola di Massimiliano Mirabelli: il direttore sportivo del Milan ha assistito all’amichevole tra Svizzera e Giappone a Lugano, dove, intercettato dai microfoni di Sky, ha parlato del futuro prossimo del club sia in chiave mercato, sia per quanto riguarda la sentenza della Uefa. Mirabelli è sicuro, il club non metterà in vendita i suoi gioielli, a prescindere da un’eventuale esclusione dell’Europa League. Nelle ultime settimane, spiega Mirabelli: "Il Milan ha ricevuto molte richieste, ma non siamo intenzionati a cedere i nostri". Molte sono le voci che continuano a rincorrersi, i nomi sono più o meno sempre gli stessi: Suso, Donnarumma e, ultimo in ordine di tempo, Ricardo Rodriguez che piace al Borussia Dortmund.

Il club di via Aldo Rossi, più che alle cessioni sta lavorando alle possibili entrate: per l’attacco, Morata è un nome che piace ai rossoneri, mentre Depay sarebbe la prima scelta a centrocampo. Il ds del Milan non fa nomi ma è sicuro: "Ci faremo trovare pronti”, nonostante sulla società ci sia il fantasma di una possibile esclusione dalle coppe. Dopo il no del settlement agreement da parte dell’Uefa, - che il direttore sportivo definisce "un'avventura" - i rossoneri sono in attesa di conoscere quale sarà il loro futuro: “Dobbiamo aspettare - dice Mirabelli - prepariamo il lavoro in vista della prossima stagione qualunque sarà la decisione". Un lavoro che prosegue, per il momento a fari spenti: giovedì pomeriggio la società ha incontrato Kessié per discuterne il rinnovo e iniziare a gettare le prime basi del Milan che verrà. Il dirigente del Milan ha fiducia nei prossimi mesi: "L’ottimismo non mancherà mai, né da parte mia, né da parte della società".