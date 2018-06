Milan, Mirabelli oggi a pranzo con l'agente di Immobile

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 giugno

Southampton, accordo raggiunto per Elyounoussi: al Basilea 20 milioni

Lione, incontro Aulas-Mourinho per parlare di Fekir

Atlético Madrid, saluta Gabi. Raggiungerà Xavi in Qatar

Barcellona, Sport: "L'Ajax chiede 50 milioni per De Jong"

Valencia, affare fatto per Diakhaby: visite mediche in corso

Barcellona, si stringe per De Jong. Arriverebbe nel 2019

#NoWayneNoGain: a Washington cresce l'attesa per Rooney

Birmingham, l'ex Entella Keita in prestito all'Eupen

Arsenal, in bilico il futuro di Ospina: decisione dopo il Mondiale

Manchester United, accordo con lo Stoke per il 35enne Grant

Fenerbahce, colpo Wilshere. Inglese già in Turchia per concludere

Sassuolo, c'è la fila per Boga: seguito anche da Betis, Celta e Lille

Ciro Immobile rimane un obiettivo molto importante per il Milan, stando a quanto riferisce la redazione sportiva di Sky . I rossoneri vogliono un grande attaccante e sono disposti ad un sacrificio, a dispetto dei problemi societari, e stanno tentando l'attaccante della Lazio con una proposta contrattuale molto elevata.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy