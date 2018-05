Milan, Mirabelli ringrazia i tifosi: "Non siamo mai stati soli"

Stagione chiusa tra l'affetto dei tifosi per il Milan. Contro la Fiorentina, non è passato inosservato lo striscione con cui la tifoseria rossonera ha espresso fiducia nell'operato di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Lo stesso ds, via Twitter, ha ringraziato i supporter rossoneri: "In questa stagione lunga e impegnativa non siamo mai stati soli. Grazie ai tifosi del Milan di tutto il mondo, ci avete dato forza, passione e coraggio. Avanti Milan".

In questa stagione lunga e impegnativa non siamo mai stati soli. Grazie ai tifosi del #Milan di tutto il mondo, ci avete dato forza, passione e coraggio. Avanti @acmilan

Thanks to #ACMilan fans from all over the world, you gave us strength, passion and courage. #ForzaMilan pic.twitter.com/ag56y5iYlW

— MMirabelliOfficial (@MassMirabelli) 21 maggio 2018