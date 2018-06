Milan, Mirabelli: "Sentenza Uefa? Non ci faremo trovare impreparati"

Nel corso dell'intervista a Premium Sport, Massimiliano Mirabelli ha parlato della sentenza Uefa. "Non ci faremo trovare impreparati in ogni caso, noi speriamo che nessuno ci tolga l'Europa League che abbiamo conquistato sul campo. Anche loro sanno che, senza Milan, la coppa perderebbe fascino. I tifosi devono sapere che lavoriamo 24 ore al giorno per migliorare la rosa, l'anno prossimo come minimo dovremo entrare in Champions League".